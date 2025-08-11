Legende: Bald als Zweikampf in Miami zu sehen? Villarreals Nicolas Pepe im Duell mit Pau Cubarsi in einem Ligaspiel von letzter Saison. imago images/Gonzales Photo

LaLiga: Meisterschaftsspiel in den USA geplant

Die spanische La Liga steht vor einer Premiere: Der FC Villarreal und der FC Barcelona könnten ihr Ligaduell am 20. Dezember 2025 ausserhalb Spaniens austragen – geplant ist ein Spiel in Lionel Messis aktueller Heimat Miami. Der spanische Fussballverband RFEF stimmte am Montag der Bearbeitung des Antrags beider Klubs zu, ihre Begegnung am 17. Spieltag nach Florida zu verlegen. Noch nie fand ein Ligaspiel der höchsten spanischen Spielklasse ausserhalb Spaniens statt. Noch müssen die Uefa und die Fifa ihre Zustimmung geben.

Bundesliga: Dortmunds Süle muss pausieren

Borussia Dortmund muss erneut lange auf Niklas Süle verzichten und nähert sich dem Saisonstart mit grossen Personalsorgen in der Innenverteidigung. Süle habe im Testspiel gegen Juventus Turin (1:2) am Sonntag «eine Muskelverletzung in der Wade» erlitten und werde «in den nächsten zwei Monaten nicht zur Verfügung stehen», teilte der Bundesligist am Montag mit. In der Innenverteidigung fallen aktuell auch Nico Schlotterbeck (Meniskusriss, Comeback wohl im Oktober) und Kapitän Emre Can (anhaltende Adduktorenprobleme) aus.