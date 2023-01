Legende: Ist nicht mehr Trainer von Everton Frank Lampard. Keystone/AP Photo/Dave Thompson

England: Lampard in Everton entlassen

Der FC Everton, Vorletzter in der Premier League, hat sich von Trainer Frank Lampard getrennt. Vor weniger als einem Jahr löste der 44-Jährige beim Klub vom Goodison Park den Spanier Rafael Benitez ab. Dem 44-jährigen Lampard gelang es nie, Everton aus den Niederungen der Tabelle herauszuführen.

Deutschland: Tapalovic muss bei den Bayern gehen

Bayern München trennt sich per sofort von seinem langjährigen Torhüter-Trainer Toni Tapalovic. Der 42-Jährige gilt als enger Freund und Vertrauter von Manuel Neuer. Die langjährige Nummer 1 der Münchner fällt für den Rest der Saison aus, als Ersatz hat der Klub Nati-Keeper Yann Sommer verpflichtet. Zuletzt hatte der von den Bayern an Monaco ausgeliehene Torhüter Alexander Nübel kritisiert, dass er fast keinen Kontakt mit Tapalovic gehabt habe, seit er in Frankreich spiele.

England: Polnischer Verteidiger für Arsenal

Premier-League-Tabellenführer Arsenal hat von Spezia aus der Serie A den 22-jährigen Verteidiger und neunfachen polnischen Internationalen Jakub Kiwior verpflichtet. Über die Vertragsdauer und die Ablösesumme wurde nichts bekannt. Kiwior spielte für Polen an der WM.