England: Lampard übernimmt Everton

Frank Lampard ist neuer Trainer des abstiegsbedrohten FC Everton. Wie die «Toffees» am Montag mitteilten, unterzeichnete der Ex-Nationalspieler als Nachfolger von Rafael Benitez einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Ein Jahr nach seinem Aus bei Chelsea ist es für Lampard die dritte Station als Cheftrainer nach seinem Einstieg bei Derby County 2018.

Polen: Michniewicz neuer Nationaltrainer

Czeslaw Michniewicz ist neuer Trainer der polnischen Nationalmannschaft. Der 52-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Jahresende mit Option auf Verlängerung, wie der nationale Verband PZPN am Montag mitteilte. Michniewicz wird Nachfolger von Paulo Sousa, der vor Kurzem überraschend als Trainer zum brasilianischen Klub Flamengo Rio de Janeiro gewechselt war. Im März geht es für Polen in den Playoffs um ein Ticket für die WM in Katar.

Frankreich: PSG im Cup draussen

Das Star-Ensemble von Paris St-Germain ist im Achtelfinal des französischen Cups ausgeschieden. Der Klub aus der Hauptstadt verlor zu Hause gegen Nizza mit 5:6 im Penaltyschiessen. Vor der Kurzentscheidung waren keine Treffer gefallen.