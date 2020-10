Legende: Schon wieder Corona bei Lazio Die Mannschaft befindet sich in Quarantäne. imago images

Italien: Lazio erneut von Corona-Fällen gebeutelt

Das gesamte Team von Lazio Rom hat sich am Samstag in Quarantäne begeben, nachdem es bei den Tests am Freitag positive Ergebnisse innerhalb der Mannschaft gegeben hatte. Der Serie-A-Klub kündigte für Samstag neue Corona-Tests an, um die Spieler zu identifizieren, die am Sonntag beim FC Turin in der Serie A antreten können. Bereits vor dem Champions-League-Duell beim FC Brügge (1:1) am vergangenen Mittwoch hatte es Corona-Fälle bei den Römern gegeben.