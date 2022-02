Legende: Hat an der Seitenlinie in Yorkshire ausgedient Marcelo Bielsa. Keystone

England: Bielsa nicht mehr Leeds-Coach

Der abstiegsbedrohte Premier-League-Klub Leeds United hat sich von Cheftrainer Marcelo Bielsa getrennt. Ein Nachfolger für den 66-jährigen Argentinier solle wenn möglich bereits an diesem Montag präsentiert werden, teilte der Klub am Sonntag mit. Der langjährige Trainer der argentinischen sowie der chilenischen Nationalmannschaft hatte Leeds im Sommer 2018 in der zweiten englischen Liga übernommen, 2020 gelang der Aufstieg. Am Samstag kassierte Leeds eine 0:4-Pleite gegen Tottenham Hotspur und ist auf Rang 16 abgerutscht.