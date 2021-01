Legende: Verabschiedet sich vorerst aus London Alisha Lehmann spielt bis Ende Saison für Everton. imago images

England: Lehmann leihweise zu Everton

Die Schweizer Internationale Alisha Lehmann wechselt innerhalb der höchsten englischen Liga von West Ham zu Everton. Die 22-jährige Bernerin schliesst sich dem Klub aus Liverpool leihweise bis zum Ende der Saison an, ihr Vertrag in London läuft noch bis 2022. In der englischen Topliga hat Lehmann in 32 Spielen 9 Tore erzielt.

England: Real Madrid leiht Ödegaard erneut aus

Zum vierten Mal in den vergangenen vier Jahren wird Martin Ödegaard von Real Madrid ausgeliehen. Der 22-Jährige soll Arsenal verstärken. Nach zwei Leihgeschäften in der niederländischen Eredivisie war Ödegaard in der letzten Saison bei Real Sociedad richtig aufgeblüht. Real Madrid holte ihn daraufhin zurück – Ödegaard musste aber unter Zinédine Zidane dann doch wieder oft auf der Bank ausharren. Nun will der eigentlich hochveranlagte Mittelfeldspieler versuchen, sich in England erstmals auch in einem Topklub durchzusetzen.