Legende: Fällt weniger lang aus als erwartet Der Schweizer Goalie Jonas Omlin. imago images/Sven Simon

Deutschland: Omlin mit einer Zerrung

Jonas Omlin hat sich am Freitagabend nicht so schlimm verletzt wie befürchtet. Im Spiel gegen Mainz, das mit 0:4 verloren ging, war der Gladbach-Goalie beim 1. Gegentreffer am rechten Oberschenkel getroffen und ausgewechselt worden. Gladbach-Trainer Daniel Farke konnte nun aber leichte Entwarnung geben: «Im MRT hat sich der Verdacht auf einen Muskelfaserriss nicht bestätigt, es ist eine Zerrung.» Man müsse nun abwarten, aber für das Spiel gegen Freiburg am Samstag sei der Schweizer sicher noch sehr fraglich.

