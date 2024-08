Legende: Bleibt der Bundesliga erhalten Xavi Simons. imago images/nordphoto

Bundesliga: PSG leiht Simons erneut an Leipzig aus

Xavi Simons spielt auch in der kommenden Saison in der Bundesliga. Der niederländische Nationalspieler lässt sich erneut von Paris St-Germain an RB Leipzig verleihen, wie der Bundesligist mitteilte. Eine Kaufoption ist nicht vorgesehen. Simons hatte in der vergangenen Spielzeit mit seinen markanten Dribblings für Aufsehen gesorgt. In 43 Partien für RB markierte er 10 Treffer und gab 15 Vorlagen. Um den 21-Jährigen war in den vergangenen Wochen ein Poker entbrannt. RB wollte ihn erneut ausleihen, aber auch der FC Bayern München und Manchester United hatten Interesse bekundet.