Legende: Verstärkt diese Saison die «Werkself» Claudio Echeverri. Imago Images/Visionhaus

Bundesliga: ManCity verleiht Echeverri an Leverkusen

Bayer Leverkusen hat den argentinischen U20-Nationalspieler Claudio Echeverri ausgeliehen. Der offensive Mittelfeldspieler kommt für ein Jahr von Manchester City ins Rheinland und soll die erhoffte kreative Verstärkung sein. Eine Kaufoption hat Leverkusen nicht. «Für einen wie Claudio kommen die Fussballfans ins Stadion. Seine Kreativität wird unserem Spiel neue, attraktive Facetten verleihen», beschrieb Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes den Zugang. ManCity hatte vor eineinhalb Jahren 18,5 Millionen Euro in Echeverri investiert.

Bundesliga: Leverkusen holt Badé und lässt Adli ziehen

Am selben Tag vermeldete Leverkusen mit Loïc Badé noch einen zweiten Zugang. Der französische Innenverteidiger kommt für 25 Millionen Euro vom FC Sevilla. Den Bundesligisten verlassen hat hingegen Amine Adli. Der 25-jährige Offensivspieler wurde für 21 Millionen Euro vom Premier-League-Klub Bournemouth verpflichtet.