Legende: Heuert in Leverkusen an Lucas Vazquez. Imago Images/Latin Sport Images

Bundesliga: Leverkusen verpflichtet Vazquez

Bayer Leverkusen setzt seinen personellen Umbruch mit dem Transfer von Routinier Lucas Vazquez fort. Der 34-Jährige, der bis zum Ende der vergangenen Saison bei Real Madrid unter Vertrag stand und zuletzt vereinslos war, wechselt ablösefrei zur «Werkself». Vazquez erhält bei Leverkusen einen Vertrag bis im Sommer 2027.

Bundesliga: Chukwuemeka von Chelsea zum BVB

Borussia Dortmund erhält Verstärkung aus der Premier League. Von Chelsea stösst Carney Chukwuemeka zum BVB. Der 21-jährige Mittelfeldspieler erhält einen Fünfjahresvertrag bei den Westfalen. Für Chukwuemeka ist es eine Rückkehr. Bereits in der vergangenen Rückrunde spielte der Engländer auf Leihbasis für den BVB. Nun haben die Deutschen Chukwuemeka für 20 Millionen Euro fest verpflichtet. Ebenfalls am Dienstag verkündete Dortmund die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Trainer Niko Kovac bis 2027.