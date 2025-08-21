Legende: Verstärkt diese Saison die «Werkself» Claudio Echeverri. Imago Images/Visionhaus

Bundesliga: ManCity verleiht Echeverri an Leverkusen

Bayer Leverkusen hat den argentinischen U20-Nationalspieler Claudio Echeverri ausgeliehen. Der offensive Mittelfeldspieler kommt für ein Jahr von Manchester City ins Rheinland und soll die erhoffte kreative Verstärkung sein. Eine Kaufoption hat Leverkusen nicht. «Für einen wie Claudio kommen die Fussballfans ins Stadion. Seine Kreativität wird unserem Spiel neue, attraktive Facetten verleihen», beschrieb Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes den Zugang. ManCity hatte vor eineinhalb Jahren 18,5 Millionen Euro in Echeverri investiert und ihn direkt an River Plate zurück verliehen. Bei der Klub-WM in den USA erzielte Echeverri im Sommer einen Treffer für City.