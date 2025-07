Leverkusen mit Rekord-Transfer – Pioli zurück in Florenz

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Bundesliga: Bayer holt Ex-Münchner Tillman

Bayer Leverkusen hat Malik Tillman vom niederländischen Meister PSV Eindhoven verpflichtet. Der 23 Jahre alte US-Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2030. Der gebürtige Nürnberger soll bei der Werkself die Lücke im offensiven Mittelfeld füllen, die durch den Abgang von Florian Wirtz (Liverpool) entstanden ist. In der vergangenen Saison glänzte Tillman mit 16 Toren und 5 Vorlagen in 34 Pflichtspielen für Eindhoven. Tillman soll den Bundesligisten rund 35 Millionen Euro Ablöse kosten. Damit wäre der US-Amerikaner der teuerste Zugang in der Klubgeschichte. Zuvor hatte Bayer bereits für Jarell Quansah (Liverpool) rund 30 Mio. Euro bezahlt.

Serie A: Pioli kehrt zu Fiorentina zurück

Stefano Pioli übernimmt das Traineramt bei der AC Fiorentina. Wie der Klub am Samstag bestätigte, unterschrieb der 59-Jährige einen Dreijahresvertrag. Pioli hatte Ende Juni den saudi-arabischen Verein Al-Nassr mit Superstar Cristiano Ronaldo verlassen. Das Engagement beim Klub aus der Toskana bedeutet für ihn eine Rückkehr: Die Fiorentina hatte er bereits von 2017 bis 2019 trainiert. Mit Milan wurde er 2022 italienischer Meister.