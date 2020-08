Legende: Gewann mit den Bayern das Triple – und wird nun ausgezeichnet Robert Lewandowski. Keystone

Bayern räumen bei Journalisten ab

Robert Lewandowski von Bayern München ist zum ersten Mal zu Deutschlands Fussballer des Jahres gewählt worden. Der 32-Jährige erhielt bei der vom Fachmagazin kicker organisierten Wahl durch Deutschlands Sportjournalisten mit grossem Abstand die meisten Stimmen (276 von 525) und trat die Nachfolge von Marco Reus an. Trainer des Jahres wurde Hansi Flick (223 von 522 Stimmen), der die Bayern zum Triple geführt hatte. Die Wahl zur besten Spielerin gewann Pernille Harder.

USA: Zieglers 10. Goal in der Major League Soccer

Reto Ziegler reihte sich in der Nacht auf Sonntag beim Spiel mit dem FC Dallas unter die Torschützen ein. Der 35-fache Schweizer Ex-Internationale traf in der Nachspielzeit vom Penalty-Punkt zum 3:1-Sieg über Minnesota United. Der 34-Jährige steht somit bei 10 Meisterschaftstreffern in der Major League Soccer. Er musste lange auf sein nächstes persönliches Erfolgserlebnis warten: Seinen letzten Treffer bejubelte er vor etwas mehr als einem Jahr gegen Houston.