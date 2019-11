Legende: Ist schmerzfrei Robert Lewandowski. Keystone

Lewandowski: Leistenoperation voraussichtlich im Dezember

Bayerns Robert Lewandowski wird sich einer notwendigen Leistenoperation erst in der Winterpause im Dezember unterziehen. «Mit meiner Gesundheit ist alles in Ordnung. Ich habe keine Beschwerden. Die Operation wird wahrscheinlich am Ende der Hinrunde stattfinden, im Dezember. Einen genauen Termin kenne ich noch nicht», sagte der polnische Nationalspieler am Dienstag. Weder beim Krafttraining noch beim Laufen fühle er irgendwelche Einschränkungen, daher könne er mit dem Eingriff noch warten.

Genk trennt sich von Trainer Mazzu

Der belgische Meister KRC Genk hat sich am Dienstag von Trainer Felice Mazzu getrennt. Der Klub teilte auf seiner Homepage mit: «Der Negativtrend hat sich in den letzten Wochen verstärkt. Die Klubspitze hatte nicht mehr das Gefühl, dass der Trainerstab die Wende vollziehen kann.» Als Interimscoach amtiert vorläufig Domenico Olivieri.