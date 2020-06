Legende: Wollen die Ligaerhalt auf rechtlichem Weg erzwingen Die Anwälte und Offiziellen von Amiens. imago images

Ligue 1 stockt nicht auf 22 Klubs auf

Die französischen Profi-Klubs entschieden an ihrer Generalversammlung mit einer Mehrheit von knapp 75 Prozent, die Ligue 1 für die kommende Saison bei 20 Teams zu belassen. Damit müssen Amiens und Toulouse den Gang in die Ligue 2 antreten. Sie hatten beim Abbruch der Saison wegen der Coronavirus-Pandemie die letzten beiden Plätze belegt und beantragten eine Aufstockung auf 22 Mannschaften. Amiens machte bereits klar, dass es auch gegen den neuesten Entscheid Rekurs einlegen will.