Legende: Gibt «Match of the Day» ab Gary Lineker. Imago/PA Images

Nach 26 Jahren hört Lineker auf

Seit 1999 moderiert Gary Lineker bei der BBC die Highlightshow zur englischen Premier League, doch im nächsten Jahr ist Schluss. Zum Saisonende gibt der frühere Nationalspieler seinen Job auf, das gab der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag bekannt. Der berühmte Fussballexperte soll der BBC nach dem Abschied vom Format «Match of the Day» aber erhalten bleiben. Man habe sich «grundsätzlich auf eine Vertragsverlängerung bis zur WM 2026 geeinigt».

Ben Yedder zu Bewährungsstrafe verurteilt

Der ehemalige französische Nationalspieler Wissam Ben Yedder ist am Dienstag wegen eines sexuellen Übergriffs im vergangenen September zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte vor dem Gericht in Nizza ein Jahr Gefängnis und 18 Monate auf Bewährung für den Ex-Captain der AS Monaco gefordert. Laut Ermittlungen ereignete sich die Tat am Abend des 6. September, als der seit Sommer vereinslose 34-Jährige in alkoholisiertem Zustand eine 23-jährige Frau mit in sein Auto genommen hatte. Die Frau konnte entkommen und erstattete Anzeige, Ben Yedder wurde noch am selben Abend festgenommen.