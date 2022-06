Legende: Spielt in Zukunft in der Premier League Darwin Nunez wechselt zum FC Liverpool. imago images/Pedro Rocha

England: Nunez für 6 Jahre an die Anfield Road

Liverpool und Benfica Lissabon haben sich auf einen Transfer von Darwin Nunez geeinigt. Der 22-jährige Uruguayer wechselt für eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro an die Anfield Road. Mit Bonuszahlungen könnte das Transfervolumen auf 100 Millionen Euro anwachsen. Nunez wird bei den «Reds» einen Vertrag über 6 Jahre unterschreiben. Der Stürmer war in der letzten Saison mit 34 Treffern Topskorer in der portugiesischen Liga.

England: Haaland unterschreibt bei City bis 2027

Dortmund und ManCity hatten sich bereits vor einem Monat auf einen Transfer geeinigt, nun ist die Tinte unter dem Vertrag getrocknet: Erling Haaland unterschrieb bei den «Citizens» bis 2027, wie der Klub am Montag vermeldete. Der norwegische Stürmer verlässt den BVB, für den er in 89 Spielen 86 Tore erzielt hatte, für die Ablöse von 75 Millionen Euro.

USA: Chiellini zu Los Angeles

Giorgio Chiellini setzt seine Karriere in der nordamerikanischen Major League Soccer fort, wo auch Xherdan Shaqiri spielt. Der 37-jährige Innenverteidiger wechselt bis Ende der Saison 2023 zu Los Angeles FC. Chiellini spielte in den letzten 17 Jahren für Juventus Turin.