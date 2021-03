Legende: Treffen erneut in Budapest aufeinander Liverpools Mohamed Salah und Leipzigs Angeliño. imago images

Champions League: Budapest wieder Schauplatz des Spiels Liverpool - Leipzig

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Liverpool und RB Leipzig am kommenden Mittwoch findet in der Puskas Arena in Budapest statt. Das bestätigte die Uefa am Donnerstag. Bereits das Hinspiel am 16. Februar, welches die Engländer «auswärts» mit 2:0 für sich entschieden hatten, wurde in Ungarns Hauptstadt ausgetragen. Grund für die Verlegung sind die aktuellen Corona-Quarantäne-Regelungen, die in Deutschland, speziell in Sachsen, greifen. Hätte Leipzig in England spielen müssen, hätten sich die Spieler nach ihrer Rückkehr in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen.

Spanien: Piqué fällt bei Barcelona aus

Der FC Barcelona muss vorerst auf Gerard Pique verzichten. Wie der katalanische Klub mitteilte, erlitt der Abwehrchef beim 3:0-Sieg nach Verlängerung im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey gegen Sevilla eine Innenbandverletzung im rechten Knie. Wie lange Piqué ausfällt, ist noch unklar. Der 34-Jährige hatte Barça gegen Sevilla mit einem Kopfballtor in der Nachspielzeit in die Verlängerung gerettet.