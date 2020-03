Legende: Fällt aus Alisson Becker (hier mit Trainer Jürgen Klopp). Keystone

England: Alisson fällt aus

Alisson Becker wird dem FC Liverpool im Kampf um den Viertelfinal-Einzug in der Champions League fehlen. Wie Trainer Jürgen Klopp am Freitag mitteilte, fällt der brasilianische Keeper bis zum Ende der kommenden Woche wegen einer muskulären Verletzung im Hüftbereich aus. Damit komme er weder für das Premier-League-Duell am Samstag mit Bournemouth, noch für das Achtelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Atletico Madrid am Mittwoch in Frage.

Frankreich: Strassburg - PSG verschoben

Der französische Meister und Leader Paris Saint-Germain wird dieses Wochenende in der Meisterschaft nicht zum Zug kommen. Das auf Samstag angesetzte Auswärtsspiel der Pariser bei Strassburg wurde von der Liga aufgrund des kursierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben. In der Region des Gastgebers sind bereits über 600 Krankheitsfälle registriert worden.