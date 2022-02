Legende: Läuft bald im LFC-Trikot auf Luis Diaz. imago images

England: Diaz wechselt zum FC Liverpool

Der kolumbianische Internationale Luis Diaz wechselt vom FC Porto zu Liverpool. Der 25-jährige Offensivspieler habe einen «langfristigen» Vertrag unterschrieben, teilte der Premier-League-Klub mit. Über die Ablösemodalitäten machten die beiden Vereine keine Angaben. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge abhängig von Bonuszahlungen bis zu 60 Millionen Euro betragen. Für Porto hatte Diaz in 125 Spielen 41 Toren erzielt.

Frankreich: Ramos an der Wade verletzt

Der Spanier Sergio Ramos kommt bei Paris St. Germain weiter nicht richtig in den Tritt. Wegen einer Muskelverletzung in der rechten Wade fehlt Ramos am Montag im Achtelfinal des französischen Pokals gegen OGC Nizza. Nach Klubangaben soll Mitte der Woche die nächste Untersuchung stattfinden. Damit ist zumindest fraglich, ob Ramos am 15. Februar im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen seinen früheren Arbeitgeber Real Madrid auflaufen kann.