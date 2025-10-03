Legende: Musste in Istanbul verletzt vom Platz Alisson Becker. imago images/Seskim Photo TR

Premier League: Alisson muss pausieren

Liverpool und die brasilianische Nationalmannschaft müssen vorerst auf ihren Stammtorhüter Alisson Becker verzichten. Der Brasilianer hat bei der 0:1-Niederlage gegen Galatasaray Istanbul in der Champions League eine Oberschenkelverletzung erlitten und fällt mindestens bis nach der Länderspielpause Mitte Oktober aus. «Es ist schwierig, die genaue Anzahl der Tage und Wochen zu benennen», sagte Liverpool-Trainer Arne Slot, der vorerst auf Ersatzkeeper Giorgi Mamardaschwili zählen muss.

Bellingham nicht in Englands Aufgebot

Thomas Tuchel verzichtet für die kommenden Länderspiele gegen Wales und Lettland in der WM-Qualifikation noch auf Englands Fussballer des Jahres Jude Bellingham. Der Star von Real Madrid stand nach seiner Schulter-Operation für seinen Klub seit Mitte September wieder in vier Spielen auf dem Rasen, für einen Platz im 24-köpfigen Aufgebot der Nationalmannschaft reichte das aber noch nicht. Wieder dabei ist dafür Bukayo Saka, der bei den vergangenen Länderspielen verletzt gefehlt hatte.