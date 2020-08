Legende: Einstand geglückt Dan Ndoye. imago images

Frankreich: Lotomba und Ndoye starten mit Sieg

In ihrem 1. Ligaspiel für Nizza kamen die Schweizer U21-Internationalen Jordan Lotomba und Dan Ndoye zu einem Sieg. Nizza siegte daheim gegen Lens 2:1. Lotomba, von YB gekommen, bestritt auf der rechten Abwehrseite nahezu die ganze Partie. Ndoye, als Stürmer mit Lausanne in die Super League aufgestiegen, kam nach 68 Minuten ins Spiel.

Spanien: Pjanic positiv auf Corona getestet

Barcelonas Neuzugang Miralem Pjanic ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mittelfeldspieler habe den Test am Samstag durchgeführt, nachdem er sich «etwas unwohl» gefühlt habe. Derzeit befinde der 30-Jährige sich «bei guter Gesundheit» in Selbstisolation und werde in den kommenden 15 Tagen nicht nach Barcelona reisen.

Italien: Mihajlovic corona-positiv

Auch der kürzlich von einer Leukämie-Erkrankung genesene Bologna-Trainer Sinisa Mihajlovic hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 51-Jährige habe keine Symptome und wird sich in den kommenden 2 Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Mihajlovic hatte im Juli 2019 seine Leukämie-Erkrankung publik gemacht, Anfang August hatte er seine Genesung bekannt gegeben.