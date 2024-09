Legende: Zieht weiter Jordan Lotomba. Imago/PanoramiC

Eredivisie: Feyenoord verstärkt sich mit Lotomba

Rechtsverteidiger Jordan Lotomba wechselt von Nizza zu Feyenoord Rotterdam. Feyenoord ersetzt mit dem Schweizer den zu RB Leipzig in die Bundesliga abgewanderten Verteidiger Lutsharel Geertruida. Lotomba war zu haben, weil Nizza unter dem neuen Trainer Franck Haise mit drei Innenverteidigern spielt und Lotombas Vertrag Ende Saison ohnehin ausgelaufen wäre. Der 25-Jährige spielte in der Schweiz für Lausanne-Sport und die Young Boys. Er bestritt bislang acht Länderspiele und schaffte es bei Nizza in den letzten vier Jahren auf 143 Einsätze in der Ligue 1.