Russland: Lovren zurück in der Ligue 1

Der 78-fache kroatische Internationale Dejan Lovren kehrt zu Olympique Lyon zurück. Beim Klub aus der französischen Ligue 1 hatte er bereits von 2010 bis 2013 gespielt. Der 33-jährige Innenverteidiger, der an der WM in Katar mit Kroatien bis in den Halbfinal vorgestossen war, stand zuletzt bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag. Lovrens wichtigste Station war der FC Liverpool, für den er ab 2014 sechs Saisons lang spielte. In Lyon unterzeichnet er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.

Deutschland: Hoffenheim schnappt sich dänischen Stürmer

Der Wechsel des dänischen WM-Stürmers Kasper Dolberg zu Hoffenheim ist perfekt. Der 25-Jährige wird nach Angaben des Bundesligisten bis zum Saisonende ausgeliehen, zudem soll es eine Kaufoption geben. Dolberg besitzt bei seinem Stammklub Nice einen Vertrag bis 2024 und war an den FC Sevilla verliehen, wo er zuletzt aber kaum zum Einsatz gekommen ist.