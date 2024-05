Lucas Hernandez verpasst die EM – Tonali auch in England gesperrt

Legende: Füllkrug trifft, Hernandez verletzt sich Lucas Hernandez (vorne) musste in Dortmund noch vor der Pause ausgewechselt werden. Keystone/Friedmann Vogel

Saisonende für PSG-Verteidiger Hernandez

Der französische Nationalspieler Lucas Hernandez hat im Champions-League-Halbfinal von Paris Saint-Germain bei Borussia Dortmund (0:1) eine schwere Knieverletzung erlitten und fällt mehrere Wochen aus. Eine MRT-Untersuchung am Donnerstag habe einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie ergeben, teilte sein Verein mit. Der 28-jährige Abwehrspieler fehlt PSG damit im Rückspiel am kommenden Dienstag und der französischen Nationalmannschaft auch während der EM im Sommer in Deutschland.

00:42 Video Beim Treffer von Füllkrug verletzt sich Hernandez am Knie Aus Sport-Clip vom 01.05.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Tonali auch in England bestraft

Der italienische Nationalspieler Sandro Tonali ist auch in England aufgrund von unerlaubten Wetten bestraft worden. Der englische Fussballverband belegte den 23-Jährigen mit einer zweimonatigen Sperre auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 20'000 britischen Pfund. Insgesamt 50 Wetten wurden dem Mittelfeldspieler vom Premier-League-Klub Newcastle United zur Last gelegt. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte der italienische Fussballverband Tonali mit einer zehnmonatige Sperre belegt, die kurz darauf vom Weltverband Fifa bestätigt wurde.