Legende: Bange Minuten Bei Lockyers Abtransport am Samstagabend. IMAGO / PRiME Media Images

Premier League: Lockyer in stabilem Zustand

Nach seinem Herzstillstand beim Premier-League-Spiel von Luton Town gegen Bournemouth ist Lutons Captain Tom Lockyer wieder in stabilem Zustand. Der Verteidiger hatte offenbar erneut, zum zweiten Mal in seiner Karriere, Glück im Unglück. Schon im Mai war er im Aufstiegsspiel gegen Coventry City zusammengebrochen und nach einer Herzoperation in den Spielbetrieb zurückgekehrt. Wie schnell und ob der 29-Jährige auf den Fussballplatz zurückkehren wird, ist derzeit noch unklar.