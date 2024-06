Legende: Tauscht Schwarz-Gelb für Violett-Hellblau Ian Maatsen, läuft ab dem Sommer für Aston Villa auf. imago images/AFLOSPORT

Premier League: Aston Villa holt Ian Maatsen

Der Niederländer Ian Maatsen wechselt innerhalb der Premier League von Chelsea zu Aston Villa. Dies gibt der Klub aus Birmingham am Freitag bekannt. Über Vertragslaufzeit und Ablösesumme machte der Vierte der abgelaufenen Premier-League-Saison keine Angaben. An Maatsen, der derzeit mit der niederländischen Nationalmannschaft an der EM weilt, war auch Borussia Dortmund interessiert. Beim Klub von Gregor Kobel hatte der linke Aussenverteidiger in der Rückrunde auf Leihbasis gespielt und den Champions-League-Final erreicht.

00:43 Video Archiv: Maatsen trifft für den BVB gegen Atletico Aus Sport-Clip vom 16.04.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.