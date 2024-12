Legende: Opfer von Fangesängen Mike Maignan. imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Serie A: Maignan wieder rassistisch beleidigt

Der französische Nationaltorhüter Mike Maignan von der AC Milan hat sich nach dem Auswärtsspiel in der Serie A bei Hellas Verona am Freitagabend über rassistische Beleidigungen beklagt. Wie der dunkelhäutige Torwart angab, habe er die Vorfälle dem Schiedsrichter gemeldet, der das Spiel (Endstand 1:0 für Milan) allerdings nicht unterbrochen oder eine Lautsprecherdurchsage veranlasst habe. Referee Livio Marinelli habe die Chöre als nicht laut genug bewertet, um Massnahmen zu ergreifen, berichtete Gazzetta dello Sport .

Premier League: Juric neuer Southampton-Trainer

Southampton, aktuelles Schlusslicht in der Premier League, hat Ivan Juric zum neuen Cheftrainer ernannt. Der 49-jährige Kroate ersetzt Russell Martin, der am letzten Sonntag entlassen wurde. Juric hatte zuletzt die Roma gecoacht, musste dort aber bereits nach zwei Monaten wieder gehen. In den drei Jahren davor stand er bei Torino unter Vertrag. Aufsteiger Southampton hat in 16 Meisterschaftsspielen lediglich 5 Punkte geholt.

