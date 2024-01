Legende: Kommt unverhofft zu einem freien Freitagabend Der Schweizer Mainz-Captain Silvan Widmer. Imago/Kessler-Sportfotografie

Bundesliga: Das Freitagabendspiel entfällt

Wegen des extremen Wintereinbruchs mit Schnee und Eis ist das für Freitagabend angesetzte Kellerduell in der Bundesliga zwischen Mainz und Union Berlin abgesagt worden. Die Deutsche Fussball Liga (DFL) teilte am Donnerstag mit, dass der «Stadionbetreiber die Spielstätte gesperrt» habe. «Grund hierfür sind die starke Eisbildung auf den Unterrängen, insbesondere im Stehplatz-Bereich, sowie auf den Anreisewegen und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken für die Zuschauerinnen und Zuschauer», hiess es in der Mitteilung der DFL. Ein neuer Termin soll «zeitnah» bekannt gegeben werden.

Bundesliga: Becker verlässt Union Berlin

Union Berlin und Angreifer Sheraldo Becker gehen getrennte Wege. Der 28-jährige Offensiv-Allrounder verlässt die «Eisernen» nach viereinhalb Jahren und schliesst sich dem spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian an. Das teilte Union am Donnerstag mit. Becker war im Sommer 2019 aus den Niederlanden von ADO Den Haag zum damaligen Aufsteiger aus Berlin gewechselt. Unter Ex-Coach Urs Fischer entwickelte er sich mit der Zeit zur festen Grösse in der Offensive.