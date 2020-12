Legende: Leitet die Partie in Paris Danny Makkelie. imago images

Neues Schiedsrichter-Gespann in Paris

Die Uefa reagiert auf den Spielabbruch in der Champions League. Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir Istanbul wird heute mit einem neuen Schiedsrichtergespann beendet. Die Leitung der für 18.55 Uhr angesetzten Partie in Paris übernimmt der Niederländer Danny Makkelie. Die Uefa hatte zuvor angekündigt, das gesamte Schiedsrichterpersonal auf dem Rasen auszutauschen. Assistiert wird Makkelie von Landsmann Mario Diks und dem Polen Marcin Boniek. Vierter Offizieller wird mit Barosz Frankowski ein weiterer Pole. Grund für den Wechsel der Offiziellen sind rassistische Entgleisungen des ursprünglich eingesetzten vierten Offiziellen.

Steffen zieht sich Zerrung zu und fehlt Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg muss am kommenden Freitag in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt ohne Renato Steffen auskommen. Der 29-jährige Schweizer zog sich gemäss seinem Trainer Oliver Glasner am Dienstag im Training eine Zerrung zu. Wie lange Steffen ausfällt, ist nicht bekannt.