Legende: Verlässt Ajax Amsterdam in Richtung England Donny van de Beek. imago images

England: Van de Beek zu ManUtd

Donny van de Beek wechselt wie erwartet von Ajax Amsterdam in die Premier League zu Manchester United. Der 23-jährige niederländische Nationalspieler unterschrieb in Manchester einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr. Gemäss britischen Medien sollen die Red Devils für den Mittelfeldspieler eine Ablösesumme in Höhe von knapp 40 Millionen Euro an Ajax entrichten.

Frankreich: Corona-Fälle bei PSG

Bei PSG ist ein dritter Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gemäss der französischen Sportzeitung L'Equipe soll es sich dabei um Superstar Neymar handeln. Bereits am Dienstag hatte PSG zwei Corona-Fälle kommuniziert. Angel di Maria und Leandro Paredes sollen die Infizierten sein. PSG bestätigte die Namen nicht. Die drei Spieler werden damit den Saisonauftakt der Pariser verpassen.

Frankreich: Volland zu Monaco

Kevin Volland wechselt von Bayer Leverkusen in die Ligue 1 zur AS Monaco. Der 28-Jährige erhält bei den Monegassen einen 4-Jahresvertrag. Für Leverkusen markierte Volland in 148 Pflichtspielen 50 Tore und 32 Assists.