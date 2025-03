ManCity gehen die Verteidiger aus – auch Aké out

Legende: Kann in den kommenden Wochen nicht mittun Nathan Aké. Imago Images/Sportimage

Premier League: Aké fehlt Manchester City 10 Wochen

Die Rückschläge bei Manchester City nehmen in dieser Saison kein Ende. Der englische Meister muss noch länger auf seinen Verteidiger Nathan Aké verzichten. Wie Trainer Pep Guardiola erklärte, fällt der Niederländer nach einer Operation am Fuss «10 bis 11 Wochen» aus. Vor allem in der Abwehr plagen die «Citizens» schon länger grössere Sorgen. Neben Aké und Manuel Akanji fehlt mit John Stones ein weiterer Stammverteidiger. Die Titelverteidigung ist mit bereits 20 Punkten Rückstand auf Leader Liverpool nicht mehr realistisch.

