ManCity - Gladbach: Auch Rückspiel in Budapest

Legende: Kämpfen in Budapest um den Viertelfinal-Einzug Manchester City und Gladbach. imago images

Champions League: Budapest erneut Spielstätte

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach (17. März) findet in Budapest statt. Die Verlegung muss vorgenommen werden, weil die Teilnehmer der deutschen Delegation sich nach der Rückkehr aus England aufgrund von bestehenden Corona-Vorschriften für 2 Wochen in Quarantäne hätten begeben müssen. Aufgrund von Reiserestriktionen für englische Teams im Zuge der Corona-Pandemie hatte schon das Hinspiel in Ungarns Hauptstadt verlegt werden müssen. Manchester City gewann 2:0.