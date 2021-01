Legende: Muss sein Team umstrukturieren Pep Guardiola. Keystone

England: Topspiel mit Corona-Fällen

Manchester City muss im Premier-League-Topspiel beim FC Chelsea am Sonntag auf 5 Spieler verzichten, die sich nach einer Infektion mit dem Coronavirus isolieren müssen. Das teilte City-Trainer Pep Guardiola am Freitag mit. Nachdem über Weihnachten schon Kyle Walker und Gabriel Jesus positiv auf das Virus getestet worden waren, werden den Citizens laut Guardiola in London «drei weitere wichtige Spieler» fehlen. Um welche Profis es sich handelt, wollte der Starcoach zunächst nicht sagen. Auch Chelsea hat laut Trainer Frank Lampard einige Corona-Fälle zu verzeichnen, allerdings nicht bei den Spielern, sondern im Betreuerstab.

Deutschland: Widmayer wird Christian Gross' Assistent

Schalkes neuer Cheftrainer Christian Gross bekommt für seine schwierige Mission Ligaerhalt Unterstützung durch einen erfahrenen Assistenten. Rainer Widmayer erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, wie der Klub mitteilte. Der 53-jährige Deutsche ist seit 20 Jahren als Assistent tätig. Er arbeitete unter anderem bei Hertha Berlin, Hoffenheim und Stuttgart.