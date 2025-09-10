Legende: War 2018 Teil des französischen Weltmeister-Teams Steven Mandanda. Getty Images/Neal Simpson/Allstar

Mandanda hört nach 555 Ligue-1-Spielen auf

Steve Mandanda beendet seine Karriere im Alter von 40 Jahren. Dies gab der Weltmeister von 2018 gegenüber L'Equipe bekannt. Nach seinem Vertragsende bei Stade Rennes war er seit diesem Sommer ohne Klub. In der Ligue 1 absolvierte Mandanda 555 Partien. Insgesamt 14 Jahre spielte er für Olympique Marseille und wurde dort 2010 unter dem späteren Nationalcoach Didier Deschamps französischer Meister. Zudem spielte er für Le Havre, Crystal Palace und seit 2022 in Rennes. Im Nationaltrikot von Frankreich kam er 35 Mal zum Einsatz. Beim Titelgewinn in Russland sowie an der WM vor drei Jahren in Katar kam er lediglich in den unbedeutenden letzten Gruppenspielen zum Einsatz. Vor der Sonne stand ihm jeweils Captain Hugo Lloris.



