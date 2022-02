Legende: Getroffen, aber nicht gewonnen Torschütze Paul Pogba spielte mit Manchester United am Dienstag nur 1:1. Keystone

England: ManUnited spielt nur 1:1

Zum Auftakt der 24. Runde in der Premier League hat es für Manchester United eine Enttäuschung abgesetzt. Die Equipe von Ralf Rangnick kam bei Tabellenschlusslicht Burnley nicht über ein 1:1 hinaus. Zwar waren die «Red Devils» nach gut einer Viertelstunde durch einen wuchtigen Schuss Paul Pogbas in den Winkel in Führung gegangen. Doch kurz nach der Pause erzielte Jay Rodriguez für den Aussenseiter den Ausgleich. Auch mit Cristiano Ronaldo in der Offensive (ab 68.) gelang der United das 2:1 nicht mehr. Weil gleichzeitig West Ham Watford 1:0 schlug, fiel ManUnited auf Rang 5 zurück. Im 3. Dienstagsspiel feierte Fabian Schärs Newcastle einen 3:1-Erfolg gegen Everton.

Klub-WM: Palmeiras im Final

Palmeiras hat den Halbfinal der Klub-WM in Abu Dhabi gegen den ägyptischen Vertreter Al Ahly Kairo 2:0 gewonnen und steht erstmals im Final dieses Klubwettbewerbs. Für den brasilianischen Rekordmeister trafen am Dienstag die beiden Mittelfeldspieler Raphael Veiga (39.) und Dudu (49.). Im 2. Halbfinal stehen sich am Mittwoch der saudi-arabische Klub Al Hilal Riad und der englische Champions-League-Sieger Chelsea gegenüber.

00:36 Video Der unterlegene Coach: «Das 0:1 war ein individueller taktischer Fehler» (Engl.) Aus Sport-Clip vom 09.02.2022. abspielen