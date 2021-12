Legende: Wann wird die Partie gegen Brentford nachgeholt? Auch Cristiano Ronaldo kennt die Antwort noch nicht. Keystone

Corona-Fälle: United-Spiel verschoben

Aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei Spielern und Betreuern wird Manchester Uniteds Meisterschaftsspiel vom Dienstagabend verschoben. Die Partie beim FC Brentford in London werde nachgeholt, der Termin sei aber noch offen, teilte die Premier League mit. Die Verschiebung sei das Ergebnis von «Empfehlungen medizinischer Experten aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände eines Corona-Ausbruchs» bei Manchester United. Zuvor hatte der Klub die vorläufige Schliessung des Trainingsgeländes für zunächst 24 Stunden bekanntgegeben. Die Liga hatte am Montag die Saison-Rekordzahl von 42 neuen Corona-Fällen in der höchsten Spielklasse gemeldet.

Akanji wohl Anfang Januar zurück im Training

Innenverteidiger Manuel Akanji von Borussia Dortmund ist erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Das teilte der Bundesligazweite am Montag mit. Der BVB hofft, dass der Nati-Spieler Anfang Januar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. «Bevor er sich durchschleppt, wollen wir ihn im Januar so schnell wie möglich wiederhaben. Er ist ein wichtiger Spieler», sagte Trainer Marco Rose bereits in der vergangenen Woche.