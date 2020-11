Legende: Hat schwierige Tage hinter sich Diego Maradona. Keystone

Erfolgreiche OP bei Maradona

Argentiniens Fussball-Idol Diego Maradona ist am Dienstag in Buenos Aires ein Bluterguss an der Hirnhaut, ein sogenanntes subdurales Hämatom, entfernt worden. «Diego hat den Eingriff gut vertragen, er ist schon wach. Es geht ihm gut», sagte sein Leibarzt Leopoldo Luque nach der kurzfristig angesetzten OP, die knapp 1:20 Stunden dauerte. Weil er «anämisch und ein wenig dehydriert» war, hatte sich der Weltmeister von 1986 am Montagabend, drei Tage nach seinem 60. Geburtstag, in ein Krankenhaus in La Plata begeben.

Giggs im Visier der Justiz

Ryan Giggs, walisischer Nationaltrainer und Ikone von Manchester United, ist laut britischen Medienberichten wegen des Verdachts auf Körperverletzung gegen seine Lebensgefährtin festgenommen worden. Nach Angaben der Zeitung The Sun habe die Polizei den 46-Jährigen im Anschluss an einen Vorfall in seinem Daheim sonntags spät auf der Wache vernommen. In einer Stellungnahme hiess es, Giggs kooperiere mit der Polizei und werde sie in ihren Ermittlungen unterstützen.