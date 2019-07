Legende: Musste sich einer Knie-OP unterziehen Diego Maradona. imago images

Zwei Operationen bei Maradona

Diego Maradona hat sich einer Operation am rechten Knie unterzogen. Der Eingriff erfolgte am Mittwoch in einer Privatklinik in Buenos Aires, wie sein Anwalt Matias Morla mitteilte. Es handelte sich um die erste von zwei Operationen an Knie und Schulter, die die Ärzte dem einstigen Starspieler empfohlen hatten. Sonst drohe er die Funktionsfähigkeit der Körperteile einzubüssen, warnten sie ihn. Der Weltmeister von 1986 hat seit langem mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen, zu schaffen macht Maradona aktuell eine schwere Arthritis in beiden Knien.

Die Nati fällt aus den Top 10

In der Fifa-Weltrangliste hat die Schweiz zwei Plätze eingebüsst und ist neu die Nummer 11. Die Mannschaft von Vladimir Petkovic wurde von Kolumbien und Argentinien überholt und gehört damit erstmals seit Oktober 2017 nicht mehr den Top 10 an. Das Ranking führt weiterhin Belgien an. Dahinter verdrängte der neue Copa-America-Champion Brasilien Weltmeister Frankreich von Platz 2.