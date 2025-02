Per E-Mail teilen

Legende: Spielte den Grossteil seiner Karriere bei Real Madrid Der Brasilianer Marcelo. imago images/Fotoarena/Allan Calisto

Marcelo hängt Fussballschuhe an den Nagel

Der langjährige brasilianische Nationalspieler Marcelo hat sein Karriereende verkündet. Auf Instagram postete der 36-Jährige ein Video mit Bildern seiner erfolgreichen Karriere und dem Untertitel «Für immer dankbar». Sein Vertrag bei seinem Jugendklub FC Fluminense war im November aufgelöst worden. Marcelo hatte den Grossteil seiner Karriere für Real Madrid gespielt und in 15 Jahren mit den «Königlichen» insgesamt 25 Titel gewonnen, allein fünfmal triumphierte er mit den Madrilenen in der Champions League. Für die brasilianische Nationalmannschaft nahm Marcelo an den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 teil und bestritt insgesamt 58 Länderspiele (6 Tore). Mit Fluminense gewann der Linksverteidiger 2023 zudem die Copa Libertadores.