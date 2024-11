Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wird mehrere alte Barça-Kollegen trainieren Javier Mascherano. imago images/Agencia-MexSport

MLS: Auch Mascherano zu Inter Miami

Die grosse Barça-Wiedervereinigung in Florida geht weiter. Javier Mascherano wird der neue Trainer von Inter Miami. Beim Beckham-Klub sind mit Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba diverse ehemalige Teamkollegen Mascheranos unter Vertrag. Mascherano gewann mit Barcelona etliche Titel, unter anderen zwei Mal die Champions League, ehe er in China und der argentinischen Heimat seine Karriere ausklingen liess. Nach seiner Spielerkarriere heuerte der Defensivspezialist beim Verband an und betreute die U23. Für den 40-Jährigen bedeutet Miami die erste Station als Klubtrainer.

MLS: Bürki bekommt neuen Trainer

Auch der St. Louis City FC, der die Playoffs als 12. klar verpasste, stellt einen neuen Trainer ein. Olof Mellberg übernimmt die Geschicke beim Klub, bei dem Roman Bürki unter Vertrag steht. Der 34-jährige ehemalige Schweizer Internationale hatte 2022 nach Nordamerika übergesiedelt und absolvierte vergangene Saison 32 Spiele in der Regular Season. Für Mellberg wird St. Louis die erste Trainerstation ausserhalb der schwedischen Heimat.