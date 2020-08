Matuidi wechselt zu Beckhams Klub in die MLS

Legende: Wechselt in die USA Blaise Matuidi. Freshfocus

USA: Matuidi schliesst sich Inter Miami an

Der Franzose Blaise Matuidi wechselt wie erwartet von Juventus Turin in die amerikanische Major League Soccer zu Inter Miami, dem Klub von David Beckham. Der 33-jährige Mittelfeldspieler und Weltmeister von 2018 spielte die letzten drei Jahre in der italienischen Serie A und wurde mit Juventus drei Mal Meister.

Russland: Ex-Nati-Captain schlägt Schiedsrichter nieder

Roman Schirokow, Ex-Captain der russischen Nationalmannschaft, hat bei einem Amateurspiel in Moskau den Schiedsrichter niedergeschlagen. Nachdem Schirokow ein Elfmeter verweigert worden war, hatte der 39-Jährige den Unparteiischen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn mit den Füssen getreten. Die Polizei habe bereits begonnen, gegen Schirokow zu ermitteln, schrieb die Zeitung Sport Express am Donnerstag. Der Fall, der sich bereits am Montag ereignete, könne vor Gericht landen, hiess es.