Legende: Sieg im Duell zweier Schweizer Wolfsburgs Kevin Mbabu setzt sich gegen Augsburgs Ruben Vargas durch. Getty Images

Wolfsburgs Mbabu vom Kicker geehrt

Mit seiner überzeugenden Leistung beim 2:1-Erfolg von Wolfsburg in Augsburg beim Bundesliga-Re-Start hat es Kevin Mbabu im deutschen Fussball-Magazin Kicker in die Elf des Spieltags geschafft. Für den Schweizer Verteidiger ist es die erste Nomination seit seinem Wechsel von YB nach Deutschland. Mbabu hatte massgeblichen Anteil am Erfolg der «Wölfe» am Wochenende. In der Nachspielzeit bereitete er das Siegtor durch Daniel Ginczek mustergültig vor.

Del Piero notfallmässig hospitalisiert

Der ehemalige italienische Internationale Alessandro Del Piero musste am Wochenende nach starken Schmerzen an der Niere notfallmässig ins Spital gebracht werden. Dort wurde der 45-jährigen Juventus-Legende operativ ein Nierenstein entfernt. Del Piero meldete sich via Instagram zu Wort: «Ich hätte nie geglaubt, dass etwas so Kleines derart grosse Schmerzen verursachen kann.»