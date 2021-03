Deutschland: Schweizer Duo nominiert

Das Schweizer Nationalspieler-Duo Kevin Mbabu und Ruben Vargas ist vom kicker in die «Elf des 25. Spieltags» gewählt worden. Mbabu hatte beim 5:0-Sieg gegen Schalke auf seiner Seite alles im Griff, Vargas traf beim 3:1 gegen Gladbach zur 1:0-Führung. Für die beiden Spieler war es jeweils die zweite Nomination in dieser Saison.

Spanien: Hazard fällt schon wieder aus

Real Madrid und Eden Hazard, das will bisher einfach nicht richtig funktionieren. Am Montag verkündeten die Madrilenen die nächste Verletzung des Belgiers. Hazard war erst am Samstag nach überstandener Verletzung zu seinem Comeback gekommen. Gemäss den «Königlichen» handelt es sich bei der neusten Blessur von Hazard um ein muskuläres Problem. Spanischen Medienberichten zufolge dürfte der 30-Jährige erneut 4 bis 6 Wochen ausfallen. Hazard kam in dieser Saison erst zu 14 Pflichtspiel-Einsätzen.