Legende: Kann seine Mannschaft in Donezk nicht unterstützen Kevin Mbabu. imago images

Deutschland: Wolfsburg muss auf Mbabu verzichten

Wolfsburg wird das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Schachtar Donezk ohne Kevin Mbabu bestreiten. Dies verkündete VfL-Trainer Oliver Glasner am Montag. Mbabu war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich in Quarantäne begeben müssen. Deshalb konnte er nicht mit dem Team mittrainieren, obwohl er gemäss Klub-Angaben symptomfrei gewesen sei. Wolfsburg wird das Rückspiel gegen Donezk am Mittwoch in Kiew bestreiten. Das Hinspiel hatten die Ukrainer Mitte März mit 2:1 gewonnen.

Rumänien: Hagi feuert Hagi

Der Klubbesitzer Gheorghe Hagi hat den Trainer Gheorghe Hagi von seinen Aufgaben entbunden. Diesen ungewöhnlichen Schritt verkündete Rumäniens Fussball-Ikone bei seinem Klub Viitorul Constanta. Ausschlaggebend seien die schwachen sportlichen Ergebnisse in der jüngeren Vergangenheit gewesen. Viitorul hatte die Playoffs der besten 6 Teams in der rumänischen Liga verpasst. Seit 2014 hatte der 124-fache Nationalspieler seinen Verein gecoacht. Er werde sich nun auf die Suche nach einem neuen Trainer machen, verkündete Hagi auf der Homepage.