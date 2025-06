Per E-Mail teilen

Legende: Muss vorerst aus dem Krankenbett zuschauen Kylian Mbappé. Imago/SopaImages

Mbappé mit Magen-Darm-Problemen

Real Madrid muss bei der Klub-WM vorerst auf Superstar Kylian Mbappé verzichten. Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft hat sich nach Angaben der Königlichen «eine akute Magen-Darm-Grippe» eingefangen und wurde für Tests und Behandlungen ins Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige verpasste wegen der Erkrankung das Auftaktspiel des spanischen Rekordmeisters beim Weltturnier am Mittwochabend gegen Al-Hilal (1:1). Die weiteren Gruppengegner von Real sind der mexikanische Vertreter CF Pachuca am Sonntag (21.00 Uhr) und RB Salzburg in der Nacht auf nächsten Freitag.

Zweite Amtszeit für Crespo in Sao Paulo

Der frühere Stürmerstar Hernan Crespo wird erneut Trainer des brasilianischen Spitzenklubs FC Sao Paulo. Wie der Verein mitteilte, unterschrieb der Argentinier einen Vertrag über anderthalb Jahre bis Dezember 2026. Der 49-Jährige folgt auf seinen Landsmann Luis Zubeldia, der den Traditionsklub am Montag nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen verlassen hatte. Crespo war in einer ersten Amtszeit bereits von Februar bis Oktober 2021 Trainer in Sao Paulo. Als Spieler trug der frühere argentinische Nationalspieler unter anderem die Trikots von Chelsea, Inter und AC Mailand oder Lazio Rom.

Lasogga hängt Fussballschuhe an den Nagel

Torjäger Pierre-Michel Lasogga hat seine Karriere nach rund 15 Jahren im Profifussball beendet. Dies gab der 33-Jährige bei Instagram bekannt. Zuletzt spielte Lasogga bei der Reserve von Schalke 04, kam im Saisonendspurt aber auch nochmal bei den Profis zum Einsatz. Am deutlichsten machte der wuchtige Mittelstürmer beim Hamburger SV auf sich aufmerksam. Dort traf er in 138 Spielen in der 1. und 2. Bundesliga 49-Mal für die Hanseaten, 2019 zog es ihn zu Al-Arabi nach Katar.