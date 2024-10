Legende: Gegen Israel und Belgien nicht dabei Kylian Mbappé. imago images/Photo News

Frankreich: Angeschlagener Mbappé nicht im Kader

Captain Kylian Mbappé fehlt auf der Liste der von Didier Deschamps selektionierten Spieler für die Nations-League-Spiele Frankreichs gegen Israel (10. Oktober) und Belgien (14. Oktober). Der Nationaltrainer verzichtete auf eine Nominierung, um «kein Risiko einzugehen». Mbappé hatte in LaLiga zuletzt aufgrund einer Oberschenkelverletzung für ein Spiel aussetzen müssen, war am Mittwoch bei der 0:1-Niederlage in der Champions League bei Lille aber als Einwechselspieler aufs Feld zurückgekehrt. Deschamps berief stattdessen Christopher Nkunku. Frankreich (3 Punkte) steht in der Gruppe 2 der Liga A nach der Auftaktniederlage gegen Italien (1:3) unter Zugzwang.

05:07 Video Frankreich lässt sich von Italien kalt erwischen Aus Sport-Clip vom 06.09.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 7 Sekunden.