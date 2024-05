Ligue 1: Mbappé wechselt im Sommer den Verein

Kylian Mbappé hat 3 Tage nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League seinen Abschied von Paris St-Germain bekanntgegeben. In einem Post auf Instagram verkündete der französische Superstar, dass er PSG nach dieser Saison definitiv verlassen werde. Der Weltmeister von 2018 stand bei den Parisern seit 2017 unter Vertrag und hat dabei in 306 Pflichtspielen 255 Tore erzielt. Diesen Sonntag wird er beim Heimspiel gegen Toulouse, wie er in der Videobotschaft erwähnt, zum letzten Mal im Prinzenpark für PSG auflaufen. Bereits seit längerer Zeit wird über den Abgang und die nächste Destination des 25-Jährigen spekuliert. Besonders ein Wechsel zum Champions-League-Finalisten Real Madrid scheint wahrscheinlich.

Championship: Breitenreiter nach 3 Monaten nicht mehr bei Huddersfield

Der ehemalige Bundesliga- und FCZ-Trainer André Breitenreiter ist seinen Job beim englischen Zweitligisten Huddersfield Town nach nicht einmal 3 Monaten wieder los. Wie der Absteiger am Freitagabend mitteilte, haben sich der Club und der 50-Jährige auf eine Trennung in beiderseitigem Einvernehmen geeinigt. Nach dem Abstieg in die 3. Liga habe man sich darauf verständigt, dass es für den Club das Beste sei, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen, hiess es. Breitenreiter hatte einen Vertrag über zweieinhalb Jahre besessen. Er hatte den Club Mitte Februar auf Rang 20 übernommen und rutschte nach nur 2 Siegen in 13 Partien auf den 23. und zweitletzten Platz ab.