Legende: Bleibt fix in Turin Weston McKennie. imago images

Italien: Juventus verpflichtet McKennie fest

Juventus Turin hat Weston McKennie definitiv von Schalke 04 verpflichtet. Die Italiener bezahlen weitere 18,5 Millionen Euro an das Bundesliga-Schlusslicht. McKennie war zunächst für diese Saison für 4,5 Millionen Euro an die Turiner ausgeliehen worden. Für Juventus absolvierte der 22-Jährige bisher 31 Spiele.

Serbien: Stojkovic übernimmt Nationalteam

Dragan Stojkovic ist neuer Cheftrainer der serbischen Nationalmannschaft. Der frühere jugoslawische Internationale hat einen Vertrag unterzeichnet, der ihn bis zum Ende der Qualifikation für die EM 2024 an den Verband bindet. Der am Mittwoch 56-jährig gewordene Stojkovic tritt die Nachfolge von Ljubisa Tumbakovic an, der im vergangenen Dezember freigestellt worden war. Zuletzt stand Stojkovic als Trainer beim chinesischen Verein Guangzhou in der Verantwortung.