Legende: Muss aussetzen Admir Mehmedi. imago images

Deutschland: Mehmedi an der Achillessehne verletzt

Wolfsburg muss bis zum Jahresende auf den Schweizer Internationalen Admir Mehmedi verzichten. Der 29-Jährige fällt wegen einer Achillessehnen-Verletzung aus. Mehmedi kam in der laufenden Meisterschaft in sämtlichen 9 Spielen zum Einsatz, 6 Mal von Anfang an, blieb jedoch ohne Torerfolg.

Liechtenstein: Martin Stocklasa neuer Nationaltrainer

Liechtenstein hat erstmals einen Einheimischen als Nationaltrainer. Der frühere Internationale und bisherige U21-Coach Martin Stocklasa tritt die Nachfolge des Isländers Helgi Kolvidsson an. Der 41-jährige Stocklasa hatte seine Trainer-Karriere vor 6 Jahren in der Nachwuchs-Akademie des FC St. Gallen begonnen.

Norwegen: Solbakken folgt auf Lagerbäck

Stale Solbakken ist neuer Trainer der norwegischen Nationalmannschaft. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Lars Lagerbäck an. Unter dem Schweden waren die Norweger um BVB-Youngster Erling Haaland im Playoff-Duell um die EM-Endrunde an Serbien (1:2) hängengeblieben. Solbakken stand seit 2013 beim FC Kopenhagen an der Seitenlinie, wurde dort aber im vergangenen Oktober entlassen.